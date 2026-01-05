Денис Сєдашов

Мексиканський пілот Серхіо Перес прокоментував свій відхід із Red Bull, наголосивши, що період після розставання з командою став для нього одним із найпоказовіших у кар’єрі.

За словами гонщика, цей етап був непростим і супроводжувався як невдалими, так і дуже сильними результатами. Водночас Перес переконаний: саме цей рік дозволив по-справжньому оцінити його внесок у Формулу-1. Слова наводить Oso Trava.

Це був складний період, але зараз я ще більше переконаний — це мій найкращий рік у Формулі-1. Рік, у якому я не виступав, але який показав, чого мені вдалося досягти. Серхіо Перес

