Пілот Cadillac Серхіо Перес назвав головну ваду екстовариша по Red Bull Макса Ферстаппена. Мексиканця цитує f1analytic.com:

Макс – неймовірно сильний пілот, якщо говорити про настрої, чудовий лідер. Думаю, що його недолік – це темперамент. Коли щось йде не за планом, йому важко з цим впоратися, як це було в Барселоні.

Він замикається у собі. Він має таку рису. Але при цьому я вважаю, що без цього він не був би Максом.