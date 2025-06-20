Керівник Red Bull Крістіан Хорнер висловився про чемпіонську гонку Макса Ферстаппена у сезоні-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Попереду ще довгий шлях. Ми навіть не на півдорозі (до завоювання чемпіонства). У нас був гарний вікенд у Барселоні. А кілька Гран-Прі тому ми здобули перемогу в Імолі. І, як показала гонка в Канаді, може статися все що завгодно.

Потрібно просто триматися. Це довгий чемпіонат. Ми не здамося, боротимемося до кінця. Якщо хтось і зможе стати чемпіоном, то це, безперечно, Макс.