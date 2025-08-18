Олег Гончар

Нова команда Формули-1 Cadillac, яка дебютує у 2026 році, проявляє інтерес до екскерівника Red Bull Крістіана Хорнера, повідомляє Auto Motor und Sport.

Хорнер, якого звільнили з Red Bull у липні 2025 року, має багатий досвід: під його керівництвом команда здобула вісім титулів чемпіонів світу, по чотири з яких виграли Себастьян Феттель і Макс Ферстаппен. Раніше Хорнером цікавилася Ferrari, але після продовження контракту з Фредеріком Вассером ці перемовини припинилися.

За даними джерел, Cadillac розглядає Хорнера для ключової управлінської ролі, хоча команда вже має керівника – Грема Лоудона. Чи замінить Хорнер Лоудона, чи отримає іншу посаду, поки невідомо. Його досвід може допомогти Cadillac швидко стати конкурентоспроможним у Формулі-1.

