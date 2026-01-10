Перес: «У Red Bull коли я був швидшим за Ферстаппена, це завжди ставало проблемою»
Серхіо згадує атмосферу у команді як напружену
близько 1 години тому
Фото: Red Bull
Пілот Cadillac Серхіо Перес пригадує, якою була атмосфера у Red Bull під час його виступів за «червоних биків». Мексиканця цитує f1analytic.com:
У Red Bull абсолютно все було проблемою. Якщо ти був надто швидким, то це ставало проблемою.
Очевидно, що через це в Red Bull панувала дуже напружена атмосфера. Якщо я був швидшим за Макса, то це завжди ставало проблемою. І навпаки.
