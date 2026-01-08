Експілот Формули-1 Міхаель Блекемолен відповів, чи Ландо Норріс заслужив на чемпіонство у сезоні-2025. Нідерландця цитує f1analytic.com:

Ні, якщо порівнювати з Максом Ферстаппеном.

У Канаді… То ж було в Канаді? Там він просто в'їхав ззаду (в Оскара Піастрі). Той наїзд на Піастрі справді серйозна помилка, якщо проводити паралелі з Максом. І аварія на «Трасі Америк» – таке просто трапляється. Можна докладно все розбирати.

Скажу так: він не на рівні Хемілтона та Шумахера.