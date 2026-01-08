Колишній пілот Формули-1: «Норріс не заслужив титул, якщо порівнювати з Ферстаппеном»
Блекемолен вважає, що Ландо ще занадто часто помиляється
близько 2 годин тому
Фото: McLaren
Експілот Формули-1 Міхаель Блекемолен відповів, чи Ландо Норріс заслужив на чемпіонство у сезоні-2025. Нідерландця цитує f1analytic.com:
Ні, якщо порівнювати з Максом Ферстаппеном.
У Канаді… То ж було в Канаді? Там він просто в'їхав ззаду (в Оскара Піастрі). Той наїзд на Піастрі справді серйозна помилка, якщо проводити паралелі з Максом. І аварія на «Трасі Америк» – таке просто трапляється. Можна докладно все розбирати.
Скажу так: він не на рівні Хемілтона та Шумахера.
