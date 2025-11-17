Денис Сєдашов

Пілот Cadillac Серхіо Перес пояснив, чому вирішив повернутися у Формулу-1, заявивши, що не хотів завершувати кар’єру так, як це сталося після провального для нього сезону-2024 у Red Bull.

Перес визнав, що важкий фінал його виступів у Red Bull сильно вплинув на мотивацію та змусив переглянути ставлення до спорту. Слова наводить сайт Ф-1.

За словами гонщика, постійний ритм у Формулі-1 не залишає часу усвідомити, що відбувається:

У Ф-1 ти живеш автоматично — думаєш про наступну гонку, наступний сезон, наступний контракт. Серхіо Перес

Вимушена пауза допомогла йому подивитися на спорт під іншим кутом:

Коли тебе відсувають вбік, ти розумієш, скільки всього не бачив і як інакше сприймаєш цей чемпіонат. Серхіо Перес

Перес підкреслив, що повернення до Формули-1 стало для нього правильним рішенням:

Так, я радий поверненню. Останні пів року в Red Bull були дуже важкими. Я почав втрачати мотивацію, але не міг цього допустити — Ф-1 дала мені все. У день, коли я закінчу кар’єру у Ф-1, я хочу зробити це з посмішкою та повагою. Цей спорт дуже багато дав мені. Серхіо Перес

