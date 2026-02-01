Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про боліди на сезон-2026 у порівнянні з машинами попередньої ітерації. Австралійця цитує f1analytic.com:

Було приємно знову повернутись на трасу, особливо за кермом нової машини. Цього року всім командам вистачає нових викликів, тому важливо було відразу включитися в роботу. У нас виникла проблема з паливною системою, через яку день довелося завершити раніше.

Ці боліди повністю відрізняються від тих, що були у нас останніми роками, у цьому якраз сенс тестів. Ми вже виявили кілька моментів, які можемо покращити, щоб болід став комфортнішим.