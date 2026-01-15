Чемпіон Формули-1 1996 року Деймон Хілл дав пораду пілоту McLaren Оскару Піастрі після сезону-2025. Британця цитує f1analytic.com:

Думаю, він відчув себе найгірше після Катару, не міг повірити у те, що сталося. Йому не щастило, і він втрачав очки через рішення McLaren, який намагався бути справедливим. Наприклад, у Монці у Ландо був повільний піт-стоп і його попросили повернути позицію. Це досить серйозний крок – віддавати хлопцеві очки, з яким можеш боротися за чемпіонство. Він, мабуть, подивиться на це і подумає: «Що ж, може, я більше не зроблю».

Наступного року, якби я був на його місці, я повернувся б і сказав: «Слухайте, я люблю команду, все було чудово, але я повинен думати про себе. Це моя кар'єра. Якщо виникне ситуація і ви попросите мене повернути очки напарнику, запитайте себе: навіщо це робити? Я не можу собі цього дозволити. Я зробив це торік. Це могло б коштувати мені чемпіонства».