Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про нещодавні результати на етапах Формули-1. Австралійця цитує f1analytic.com:

Я думаю, що для мене останні кілька вікендів були певними «лежачими поліцейськими» на шляху. Але, я думаю, найголовніше, що я відчуваю, що отримав дещо нове, деякі нові знання, і в кінцевому рахунку це допоможе мені рухатися вперед не тільки цього року, але, сподіваюся, і протягом усієї моєї кар'єри.

Шлях був не без нерівностей, довелося адаптуватись. Але я впевнений: варто мені зрозуміти кінцеву мету та розставити пріоритети, як я швидко досягну результату. Просто потрібен деякий час, щоб прийти до цього.