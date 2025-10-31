Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про проблеми Оскара Піастрі на останніх етапах Гран-Прі Ф-1. Німця цитує gpblog.com:

У Піастрі загалом були важкі вікенди. В основі всього цього завжди лежить відчуття, що він відчуває, що до нього зараз ставляться несправедливо.

Неможливо позбутися відчуття, що щось навколо нього змінилося. І це дуже, дуже небезпечно. Можу сказати це з власного досвіду.

Тож, якщо почати шукати виправдання, керівник може сказати, що машина завжди інша або що тут щось не так. А потім ви постійно бачите його по телефону, і ззовні може скластися враження, що він більше не зовсім щасливий.

І це, звичайно, було б катастрофою. Тож тепер керівництво (McLaren) має сказати: «Давай, зосередься».

McLaren не має причин підтримувати ні Норріса, ні Піастрі. Яка причина у McLaren віддавати перевагу одній людині над іншою? Жодної.

Немає сенсу для будь-якої команди давати одному чи іншому гонщику поганий болід. І саме над цим нам зараз потрібно працювати.