Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про боротьбу на трасі з товаришем по команді Ландо Норріса. Австралійця цитує f1analytic.com:

До Канади ми обговорили, що битва на трасі можлива і добре впоралися з наслідками. Інцидент у Канаді не став приводом для серйозних обговорень чи ухвалення важливих рішень. Ландо визнав свою помилку і негайно вибачився за неї. Чесна боротьба – це все, про що ми просимо. Боротися не лише за титул, а й на кожній трасі.

Ми знали, що цього року, мабуть, між мною та Ландо буде бій за чемпіонство і що буде поставлено на карту. Ми з Ландо хочемо здобути не лише одну можливість виграти чемпіонат цього року, ми хочемо набагато більшого. Ми хочемо досягти успіху на довгі роки, і згуртування команди – простий спосіб досягти цього.