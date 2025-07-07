Оскар Піастрі висловився про 10-секундний штраф на Гран-Прі Великої Британії, після якого пілот McLaren відкотився на другу позицію. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Я не багато говоритиму, інакше будуть проблеми. Ніко (Хюлькенберг) молодець. Думаю, що це головна новина дня.

Виявляється, більше не можна гальмувати за машиною безпеки. Я так робив п'ять кіл раніше. Не більше говоритиму, бо я тільки створю собі проблеми.

Мені все одно подобається Сільверстоун, хай навіть не подобається сьогодні.