Норріс стартуватиме з першого ряду з товаришем за McLaren
У Катарі відбулася кваліфікація перед основною гонкою у рамках Гран-Прі Формули-1 сезону-2025.
Всі претенденти на титул пробилися у першу трійку. З поулу у неділю стартуватиме Оскар Піастрі, на першому ряду йому складе компанію товариш за McLaren Ландо Норріс. Третім у кваліфікації став чотириразовий чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен.
Результати кваліфікації Гран-Прі Катару:
Нагадаємо, що Піастрі виграв спринт Гран-Прі Катару.
