Олег Шумейко

У Катарі відбулася спринтерська гонка у рамках етапу Гран-Прі Формули-1.

Перемогу здобув другий номер особистого заліку Оскар Піастрі. Ще два пілоти, які продовжують боротьбу за титул Ландо Норріс та Макс Ферстаппен фінішували третім та четвертим відповідно. Також на подіум заїхав Джордж Рассел.

Призова вісімка Гран-Прі Катару:

Ферстаппен відповів, що для нього буде означати поразка у битві за чемпіонство.