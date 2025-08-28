«Особлива атмосфера та підтримка». Ферстаппен про Гран-прі Нідерландів
Гонка відбудеться 29-31 серпня
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон світу та пілот Red Bull Макс Ферстаппен розповів про підготовку до домашнього етапу Формули-1, який відбудеться з 29 по 31 серпня на трасі Зандворт. Слова наводить пресслужба Red Bull.
Літня пауза пройшла вдало: відпочив із сім’єю та друзями, перезарядив батарейки. Тепер вирушаємо в Зандворт. Для мене це особлива гонка — домашня, з неймовірною атмосферою та величезною підтримкою вболівальників. Проїжджати «помаранчеве море» під час гонки — неймовірне відчуття.
