Піастрі виграв кваліфікацію Гран-прі Нідерландів
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон показав лише сьомий результат у кваліфікації
35 хвилин тому
Фото: Getty Images
Пілот McLaren Оскар Піастрі став автором поулу у кваліфікації Гран-прі Нідерландів. Другий результат показав його напарник по команді Ландо Норріс.
Третім у протоколі став представник Red Bull, чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Семикратний чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, завершив кваліфікацію лише сьомим.
