Радник Red Bull: «Потрібно просто визнати, що McLaren кращий»
Марко не вірить, що комусь по силах наблизитися до лідера сезону-2025
10 хвилин тому
Фото: Getty Images
Радник Red Bull Хельмут Марко назвав явного фаворита сезону-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Ми налаштовувалися на сухі перегони. Але навіть наприкінці, коли все висохло, McLaren був занадто швидкий.
Поул був комбінацією Ферстаппена та ризикованого налаштування. Але, як ви бачили, перегони склалися інакше. Це налаштування було яким завгодно, але не ідеальним.
Потрібно просто визнати, що McLaren кращий. Цього сезону дуже важко навіть наблизитися до них.
Нагадаємо, що Red Bull звільнив Крістіана Хорнера.
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