Лідер Mercedes Джордж Рассел висловився про нинішній розклад сил у Формулі-1. Слова британця наводить f1analytic.com:

Я думаю, коли ти семиразовий чемпіон світу, все, що менше перемоги, – це провал. Ти, мабуть, змушуєш себе і свою команду виходити за межі можливого, намагаючись досягти цих великих результатів, і це може бути потенційно контрпродуктивно.

Що я побачив минулого року, так це те, що коли він показував свою кращу форму, він був справжнім суперником для мене і він водив машину дивно. Ми бачили це у Сільверстоуні минулого року, бачили в Китаї цього року. Для всіх нас, якщо ти не в помаранчевій машині в даний момент, шанси на перемогу малі, і для нас це змушує нервувати.

Це засмучує мене, це засмучує Шарля Леклера, він такий чудовий гонщик і не мав шансу на чемпіонство з 2022 року, але така природа цього спорту.