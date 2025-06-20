Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про інцидент під час машини безпеки на Гран-Прі Канади між Джорджем Расселом та Максом Ферстаппеном. Слова німця наводить f1analytic.com:

Його дії показали, що він знає правила і теж може так чинити. Однак це було на межі. Не думаю, що таке йому йде. Так, він використовував правила у своїх інтересах, але навіть Макс Ферстаппен не став робити нічого подібного.

Він зробив би це трохи елегантніше. Джордж продемонстрував: «Будь обережним, Максе. Я теж з тих, хто хоче перемагати за будь-яку ціну і зробить для цього все можливе. Ти такий не один».