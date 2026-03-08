Володимир Кириченко

8 березня відбулася перша гонка нового сезону Формули-1 – Гран-прі Австралії.

Пілот Мерседеса Джордж Рассел виграв Гран-прі Австралії з поул-позиції.

Друге місце зайняв його партнер по команді Андреа Кімі Антонеллі. Гонщик Феррарі Шарль Леклер, який боровся з Расселлом за лідерство, став третім.

Оскар Піастрі з Макларена зійшов до старту, розбивши болід на настановних колах.

Формула-1. Гран-прі Австралії. Мельбурн

1. Джордж Рассел («Мерседес») – 58 кіл

2. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +2,974

3. Шарль Леклер («Феррарі») +15,519

4. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +16,144

5. Ландо Норріс («Макларен») +51,741

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617

7. Олівер Бермен («Хаас») +1 коло

8. Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз») +1 коло

9. Габріель Бортолето («Ауді») +1 коло

10. П’єр Гаслі («Альпін») +1 коло

11. Естебан Окон («Хаас») +1 коло

12. Алекс Албон («Вільямс») +1 коло

13. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») +1 коло

14. Франко Колапінто («Альпін») +2 кола

15. Карлос Сайнс («Вільямс») +2 кола

16. Серхіо Перес («Кадилак») +3 кола

17. Ланс Стролл («Астон Мартін») +15 кіл

Зійшли:

Валттері Боттас («Кадилак»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)

Ізак Аджар («Ред Булл»)

Оскар Піастрі («Макларен»)

Ніко Хюлькенберг («Ауді»)

Нагадаємо, Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії, Ферстаппен не зумів уникнути аварії.