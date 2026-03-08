Рассел виграв Гран-прі Австралії, Антонеллі – другий, топ-3 замкнув Леклер
Піастрі зійшов до старту
8 хвилин тому
8 березня відбулася перша гонка нового сезону Формули-1 – Гран-прі Австралії.
Пілот Мерседеса Джордж Рассел виграв Гран-прі Австралії з поул-позиції.
Друге місце зайняв його партнер по команді Андреа Кімі Антонеллі. Гонщик Феррарі Шарль Леклер, який боровся з Расселлом за лідерство, став третім.
Оскар Піастрі з Макларена зійшов до старту, розбивши болід на настановних колах.
Формула-1. Гран-прі Австралії. Мельбурн
1. Джордж Рассел («Мерседес») – 58 кіл
2. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +2,974
3. Шарль Леклер («Феррарі») +15,519
4. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +16,144
5. Ландо Норріс («Макларен») +51,741
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617
7. Олівер Бермен («Хаас») +1 коло
8. Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз») +1 коло
9. Габріель Бортолето («Ауді») +1 коло
10. П’єр Гаслі («Альпін») +1 коло
11. Естебан Окон («Хаас») +1 коло
12. Алекс Албон («Вільямс») +1 коло
13. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») +1 коло
14. Франко Колапінто («Альпін») +2 кола
15. Карлос Сайнс («Вільямс») +2 кола
16. Серхіо Перес («Кадилак») +3 кола
17. Ланс Стролл («Астон Мартін») +15 кіл
Зійшли:
Валттері Боттас («Кадилак»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)
Ізак Аджар («Ред Булл»)
Оскар Піастрі («Макларен»)
Ніко Хюлькенберг («Ауді»)
Нагадаємо, Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії, Ферстаппен не зумів уникнути аварії.