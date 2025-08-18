На Гран-прі Австралії з’явиться трибуна імені Оскара Піастрі
Її відкриють до наступного року
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Пресслужба траси Альберт-Парк повідомила, що до Гран-прі Австралії 2026 року буде збудована нова трибуна, присвячена 24-річному гонщику Формули-1 з команди McLaren Оскару Піастрі.
Нова трибуна розташовуватиметься на старт-фінішній прямій, навпроти піт-лейну, поруч із сектором, який носить ім’я легендарного Хуана Мануеля Фанхіо.
Генеральний директор Гран-прі Австралії Тревіс Олд зазначив, що це рішення є символічним:
Оскар досяг неймовірних успіхів ще з часів картингу, Формули-3, Формули-2, а тепер і у Формулі-1. Вважаємо цілком доречним відзначити стрімкий злет його кар’єри власною трибуною на домашньому етапі чемпіонату.
«Звучить нудно, проте це правда». Піастрі – про боротьбу за чемпіонство.