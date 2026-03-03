Олександр Сукманський

Сезон-2026 у Формулі-1 стартує з Гран-прі Австралії, який відкриє 24-етапний календар чемпіонату. Перший вікенд року відбудеться у Мельбурні, а трансляції в Україні заплановані на Setanta Sports.

Розклад Гран-прі Австралії. Мельбурн (час київський):

6 березня

Перша практика – 3:30

Друга практика – 7:00

7 березня

Третя практика – 3:30

Кваліфікація – 7:00

8 березня

Гонка – 6:00

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Новий сезон розпочинається на тлі запровадження масштабних технічних змін, що додає інтриги боротьбі за лідерство. Після шейкдауну в Барселоні та двох передсезонних тестів у Бахрейні експерти відзначають групу фаворитів, до якої зараховують McLaren, Mercedes, Red Bull і Ferrari. Водночас представники команд обережно оцінюють власні перспективи, переадресовуючи статус фаворита конкурентам.

Окремий інтерес викликає боротьба в середній групі. Alpine, Haas і Racing Bulls розглядаються як претенденти на звання найкращої команди пелотону поза топ-четвіркою. Alpine зробила ставку на підготовку до нового регламенту ще минулого року, Haas привернула увагу стабільністю на тестах, а Racing Bulls продемонструвала значний накат у Бахрейні.

Непростим видався передсезонний період для Aston Martin, яка зіткнулася з технічними труднощами та проблемами з надійністю, розпочинаючи співпрацю з новим постачальником двигунів Honda. У команді визнають складнощі та наголошують на необхідності поступового прогресу протягом сезону.

Важливим фактором чемпіонату може стати темп доопрацювання болідів. За нових правил швидкість оновлень і здатність оперативно впроваджувати нові деталі можуть суттєво вплинути на розстановку сил упродовж року.

The Defending Champion. ⚔️



This season's spotlight shines on LN1... 💡#F1 pic.twitter.com/FeFozaL2HN — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Також сезон принесе кадрові зміни. До чемпіонату приєдналася нова команда Cadillac, тоді як Audi розпочинає перший повноцінний сезон як заводський колектив після трансформації Sauber. Серед пілотів дебютує Арвід Ліндблад у складі Racing Bulls, а Ісак Аджар отримує шанс проявити себе в Red Bull поруч з Максом Ферстаппеном.