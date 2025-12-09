Red Bull попрощався з Honda після 8 років співпраці: «Кінець ери»
Австрійці завершили успішне восьмирічне партнерство з японцями
близько 2 годин тому
Команда Red Bull опублікувала у соцмережі X пост «Кінець ери» з фото двигуна Honda.
На двигуні був напис:
«І на шостий день ми були благословенні Honda V6 у всій його потужності. Боги швидкості!!».
Цим постом в Red Bull оголосили про припинення співпраці з Honda.
Керівник Honda Racing Corporation Коджі Ватанабе подякував Red Bull за вісім років співпраці, що принесли численні перемоги та титули.
«Ми пишаємося внеском технологій і спеціалістів Honda. Дякуємо всім, хто був залучений».
З сезону-2026 Red Bull перейде на власні силові установки, розроблені спільно з Ford.
Нагадаємо, раніше директор McLaren назвав наступного чемпіона Формули-1.
Поділитись