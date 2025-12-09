Олег Гончар

Команда Red Bull опублікувала у соцмережі X пост «Кінець ери» з фото двигуна Honda.

На двигуні був напис:

«І на шостий день ми були благословенні Honda V6 у всій його потужності. Боги швидкості!!».

Цим постом в Red Bull оголосили про припинення співпраці з Honda.

Керівник Honda Racing Corporation Коджі Ватанабе подякував Red Bull за вісім років співпраці, що принесли численні перемоги та титули.

«Ми пишаємося внеском технологій і спеціалістів Honda. Дякуємо всім, хто був залучений».

З сезону-2026 Red Bull перейде на власні силові установки, розроблені спільно з Ford.

