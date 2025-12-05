Чотириразовий чемпіон світу, пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував можливість свого майбутнього переходу з команди.

У розмові з BBC нідерландець наголосив, що рішення про зміни в кар’єрі не залежатиме лише від результатів у Формулі-1.

Для мене все не зводиться виключно до Формули-1. Щоб назріли зміни, має збігтися багато факторів: посада, команда, атмосфера. Якщо я коли-небудь вирішу зробити крок у інший бік, це буде дуже важливе рішення — адже зараз Red Bull для мене як друга сім’я, і повторити таке в іншому місці непросто.

Якщо я й зважуся на зміни, то не лише через бажання мати найшвидший болід чи оновити обстановку. Є багато речей, пов’язаних із моєю кар’єрою у Формулі-1 та тим, чим я займаюся поза її межами.