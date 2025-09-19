У Red Bull відповіли, що змінилося зі зміною боса команди
Марко бачить позитив у приході Мекіса
23 хвилини тому
Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про зміни у команді з приходом Лорана Мекіса на пост виконавчого директора. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Після призначення Мекіса на посаду керівника вся технічна команда Red Bull почала відкрито обговорювати актуальні питання. Призначення Лорана було правильним рішенням. З урахуванням складності Формули-1, наявність технічного експерта на найвищому рівні в колективі, ймовірно, є найкращим результатом.
Тепер усі процеси стали структурованішими з технічної точки зору. Коли все працює злагоджено, а пілот залучений до процесу, ми можемо бачити результати. Машина не зазнала значних змін, проте завдяки такому рівню координації ми здатні досягати успіхів.
