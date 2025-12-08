Директор McLaren Зак Браун оцінив виступ пілотів команди у сезоні-2025, у результаті якого Ландо Норріс вперше у кар’єрі завоював титул Формули-1. Функціонера цитує f1analytic.com:

Він майбутній чемпіон світу. Обидва наші пілоти виграли по сім гонок, виступали блискуче, підтримували одне одного.

Це жорстокий спорт. Іноді все складається на твою користь, іноді ні. З нетерпінням чекаю боротьби двох цих гонщиків наступного року.