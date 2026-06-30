Сергій Разумовський

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен може змінити команду перед сезоном-2027. За інформацією Sky Sports, під час Гран-прі Австрії чотириразовий чемпіон Формули-1 зустрічався з представниками McLaren, щоб обговорити можливий перехід до британської стайні.

Як повідомляється, контракт Ферстаппена з Red Bull містить опцію дострокового виходу. Вона може бути активована у випадку, якщо до літньої паузи нідерландський гонщик перебуватиме поза межами топ-2 особистого заліку чемпіонату.

Наразі Ферстаппен посідає лише сьоме місце в загальній класифікації, що робить такий сценарій цілком реальним. Водночас, за даними джерела, Макс поки не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього, хоча серйозно розглядає можливість відходу з Red Bull.

Окремо зазначається, що Mercedes, який раніше також виявляв інтерес до Ферстаппена, на сезон-2027 уже визначився зі складом пілотів. У німецькій команді планують зберегти зв’язку Джордж Расселл — Андреа Кімі Антонеллі.

Таким чином, McLaren може стати головним претендентом на підписання Ферстаппена, якщо той все ж вирішить скористатися відповідною опцією у своєму контракті.

Нагадаємо, Расселл виграв Гран-прі Австрії, Ферстаппен та Антонеллі — на подіумі.