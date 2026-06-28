Денис Сєдашов

Пілот Mercedes Джордж Расселл став переможцем Гран-прі Австрії на автодромі в Шпільберзі. Британський гонщик стартував із поул-позиції та зумів зберегти лідерство до самого фінішу.

Друге місце посів чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із Red Bull, який прорвався на подіум із п'ятої позиції за підсумками кваліфікації. Трійку призерів замкнув напарник Расселла по команді Mercedes Кімі Антонеллі.

Для Расселла це друга перемога в поточному сезоні та сьома у професійній кар'єрі.

У загальному заліку чемпіонату світу лідирує Антонеллі, в активі якого 171 очко.

Наступний етап Формули-1 відбудеться в рамках Гран-прі Великої Британії на автодромі в Сільверстоуні 5 липня.

Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії.