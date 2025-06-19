Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг розповів, кого бачить фаворитом у боротьбі за титул у сезоні-2025. Слова німця наводить f1analytic.com:

Вважаю, що це був переломний момент сезону і тепер Піастрі став для мене явним фаворитом на чемпіонство. До цього мені здавалося, що чемпіоном стане Ландо Норріс. Але Піастрі просто не припускається помилок і виступає дуже впевнено. Я бачив лише одну помилку Оскара у Мельбурні за останні два роки.

Ми спілкувалися з менеджером Піастрі, моїм напарником по команді Williams Марком Веббером, і він розповідав, що Оскар завжди вечеряє піцою, і абсолютно не має значення, фінішував він першим чи п'ятим, у нього однаковий настрій.