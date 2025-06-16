Пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився про результат Гран-Прі Канади, де чотириразовий чемпіон Ф-1 фінішував другим. Слова нідерландця наводить gpblog.com:

Стратегія з одним піт-стопом була ненайкращою – шини були занадто зношені. Зрештою, ми чудово впоралися, утримавши друге місце.

Нам просто не вистачає швидкості. Мені не вистачає зчеплення з трасою, коли хочу боротися, до того ж ще й гума зношуються швидше.

Усе залежить від шин, і ми просто не дуже хороші у роботі з ними. Я завжди намагаюся боротися, але видно, що нам все ще чогось бракує.

Я взагалі не міг атакувати (Рассела у боротьбі за перше місце). Більше займався корегуванням, намагався занадто не форсувати та більше дивився в дзеркало заднього виду.