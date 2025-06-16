Ферстаппен зізнався, що відділило від перемоги на Гран-Прі Канади
Макс визнав, що навчитися працювати з шинами у команди поки не вдається
близько 3 годин тому
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився про результат Гран-Прі Канади, де чотириразовий чемпіон Ф-1 фінішував другим. Слова нідерландця наводить gpblog.com:
Стратегія з одним піт-стопом була ненайкращою – шини були занадто зношені. Зрештою, ми чудово впоралися, утримавши друге місце.
Нам просто не вистачає швидкості. Мені не вистачає зчеплення з трасою, коли хочу боротися, до того ж ще й гума зношуються швидше.
Усе залежить від шин, і ми просто не дуже хороші у роботі з ними. Я завжди намагаюся боротися, але видно, що нам все ще чогось бракує.
Я взагалі не міг атакувати (Рассела у боротьбі за перше місце). Більше займався корегуванням, намагався занадто не форсувати та більше дивився в дзеркало заднього виду.
Нагадаємо, що гонку у Монреалі виграв Джордж Расселл.
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