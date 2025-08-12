Хемілтон закриває мережу ресторанів після мільйонних збитків
Останні кілька років компанія стикалася з фінансовими труднощами
близько 1 години тому
Мережа веганських ресторанів Neat Burger, співзасновником якої є семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, оголосила про початок процедури ліквідації. Про це повідомляє QSR Media з посиланням на Реєстраційну палату Великої Британії.
Мережа була заснована шість років тому за підтримки голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо. Заклади мережі працювали в Лондоні (Велика Британія), а також у Мілані (Італія) та Нью-Йорку (США).
Останні кілька років компанія стикалася з фінансовими труднощами. У 2022 році її збитки склали близько $10,6 млн проти $4,3 млн роком раніше.
У 2023 році Neat Burger вже оголошувала про закриття половини своїх закладів.
