Денис Сєдашов

Мережа веганських ресторанів Neat Burger, співзасновником якої є семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, оголосила про початок процедури ліквідації. Про це повідомляє QSR Media з посиланням на Реєстраційну палату Великої Британії.

Мережа була заснована шість років тому за підтримки голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо. Заклади мережі працювали в Лондоні (Велика Британія), а також у Мілані (Італія) та Нью-Йорку (США).

Останні кілька років компанія стикалася з фінансовими труднощами. У 2022 році її збитки склали близько $10,6 млн проти $4,3 млн роком раніше.

У 2023 році Neat Burger вже оголошувала про закриття половини своїх закладів.

