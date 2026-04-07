Експілот Формули-1 Ральф Шумахер оцінив стан справ у Ferrari на старті сезону-2026. Німця цитує f1analytic.com:

Боротьба з Леклером цього сезону? Я дотримуюся думки, і це, мабуть, знову приверне багато критики, але мені все одно – Хемілтон має контракт, який дає йому саме цю свободу на трасі. Мене дуже тішить, що цього року він знову явно у грі.

Але я можу припустити, що навіть Фред Вассьор не має права голосу, навіть якби хотів. Хемілтон, мабуть, може сам вирішувати, що робити. Мабуть, він має якийсь статус першого номера, я думаю. Це означає, що Ferrari не може це контролювати, оскільки він вирішує це сам. Але це, звісно, ​​впливає на атмосферу у команді.