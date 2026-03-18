Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон фінішував третім на Гран-прі Китаю. Цей результат став для британця першим подіумом після переходу у Ferrari. У ході гонки Хемілтон випередив свого напарника Шарля Леклера в безпосередній боротьбі на трасі. Слова наводить Motorsport.

Пілот зазначив, що задоволений надійністю боліда та прогресом у розвитку команди. За словами Хемілтона, він перебуває в оптимальній фізичній формі завдяки інтенсивній підготовці в міжсезоння.

Я почав цю подорож, цю мрію — перейти у Ferrari та піднятися з ними на найвищу сходинку. Цей подіум зайняв більше часу, ніж я сподівався. Після важкого минулого року відчуваю величезну гордість від того, що беру участь у розвитку команди та працюю з ними. Це велика честь — бути частиною цього бренду. Вони надали нам справді надійну машину. Я безумовно відчуваю, що повернувся на свій найкращий рівень і ментально, і фізично. Але є ще куди рости. Тренування цієї зими були найважчими та найінтенсивнішими в моєму житті. Напевно, це пов'язано з віком — відновлюватися тепер довше. Але мені вдалося зібрати все докупи. Льюїс Хемілтон

