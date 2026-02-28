Хемілтон назвав перехід до Ferrari величезним стрибком у кар’єрі
Льюїс – про стан справі в італійській команді
близько 10 годин тому
Рік тому я розпочав новий розділ у команді Ferrari. Це був величезний стрибок, і разом із ним я багато чого навчився. Незалежно від того, чи змінюєте ви команду у Формулі-1 або змінюєте напрямок своєї кар'єри, ваше бажання вчитися стане вашою найбільшою перевагою.
У такому середовищі перехід передбачає відточування і перегляд таких навичок, як робота в умовах високої відповідальності та здатність адаптуватися, а також швидке освоєння нових умінь для подолання складнощів, що виникають.
Зараз, коли ми наближаємося до старту сезону в Австралії, я замислююся над тим, як сильно трансформується поняття «робота» для кожного з нас. Технології та штучний інтелект змінюють наші галузі, і, хоча ці зміни стрімко відбуваються, вони також відкривають величезні можливості для того, щоб підготуватися до майбутнього в плані лідерства та творчості.
Лідерство залежить від того, наскільки швидко ви здатні пристосовуватися до змін та йти на розвиток. Саме так я і вчинив свого першого року: побачив шанси для зростання і скористався ними.
Моя порада? Зберігайте цікавість. Не обмежуйтесь традиційними шляхами. Розвивайте якості, які роблять вас людиною, та освоюйте інструменти, які роблять вас ефективнішими. Ваш шлях у ваших руках. Давайте зробимо цей сезон незабутнім!
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів про зміни у Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:
Себастьян Феттель назвав свого фаворита на чемпіонство у 2026 році.