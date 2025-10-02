Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про виступи Льюїса Хемілтона у складі Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:

Потрібно поставити себе на його місце. З огляду на досвід і вплив Льюїса можна судити, що він робить звіти і вже допомагає в розробці нового боліда. Чесно кажучи, навіть якби я не був семиразовим чемпіоном світу – а всі знають, що я виграв лише кілька Гран-Прі – я отримав би шини, які мені потрібні. Якщо я казав, що маю намір перейти з дощових шин на сліки, обговорень теж не виникало.

Зрештою, пілот сам найкраще знає умови на трасі і може правильно оцінювати ситуацію. На мою думку, він повинен відстоювати свою позицію і не перекладати провину на інших. Тоді кваліфікація, мабуть, виглядала б інакше. Саме цього можна очікувати від семиразового чемпіона світу.