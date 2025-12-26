Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про боліди нового технічного регламенту, які вперше з’являться на трасі у сезоні-2026. Пілота Ferrari цитує f1analytic.com:

Мені дуже складно передбачити, як виглядатимуть перегони на нових машинах, як і що з цього вийде. Ці машини на симуляторі відчуваються зовсім інакше. І не впевнений, що журналістам та глядачам сподобаються нові машини. Притискна сила стане нижчою, а показники крутного моменту, навпаки, зростуть. Припустимо, що під дощем новими машинами керуватиме складніше, ніж зараз.

Але, можливо, я буду приємно вражений, все буде чудово. Можливо, і з обгонами все буде добре, а обганяти стане простіше.