Директор McLaren Зак Браун висловився про відносини між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом на тлі боротьби за титул у сезоні-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Не думаю, що відносини між ними можуть охолонути. Зараз між усіма нами повага та довіра. Нам дуже пощастило, що у нас є ці дві особи. Ми любимо виклики, і я з нетерпінням чекаю, коли вони поборються один з одним.

Чи питав я їх обох окремо, чи робив колись інший товариш по команді щось, що їх дратувало? «Ніколи». Вони обоє так відповіли. Ми не відчуваємо жодної напруженості.