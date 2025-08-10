Бос McLaren: «Питав у Норріса та Піастрі, чи робив інший товариш по команді щось, що їх дратувало»
Браун вважає, що проблем через боротьбу за чемпіонство не буде
близько 1 години тому
Фото: McLaren
Директор McLaren Зак Браун висловився про відносини між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом на тлі боротьби за титул у сезоні-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Не думаю, що відносини між ними можуть охолонути. Зараз між усіма нами повага та довіра. Нам дуже пощастило, що у нас є ці дві особи. Ми любимо виклики, і я з нетерпінням чекаю, коли вони поборються один з одним.
Чи питав я їх обох окремо, чи робив колись інший товариш по команді щось, що їх дратувало? «Ніколи». Вони обоє так відповіли. Ми не відчуваємо жодної напруженості.
