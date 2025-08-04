Норріс: «Не став би виключати Ферстаппена з боротьби за титул»
Однак Ландо зазначив, що саме McLaren є у найкращій позиції
близько 2 годин тому
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Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025. Слова британця наводить f1analytic.com:
Нічого неможливого немає – ми це довели торік. Хоча Макс поки що досить далеко. Зараз у нас набагато стабільніша команда, і ми показуємо вищі результати, ніж Red Bull.
Але Макс, як і раніше, один з кращих пілотів в історії Формули-1. Тому як гонщик я не став би його виключати. Тим не менш, у нас найкраща машина, найкраща команда – і я впевнений, що ми зможемо втримати перевагу.
Нагадаємо, що Ландо став переможцем Гран-Прі Угорщини.