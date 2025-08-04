Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025. Слова британця наводить f1analytic.com:

Нічого неможливого немає – ми це довели торік. Хоча Макс поки що досить далеко. Зараз у нас набагато стабільніша команда, і ми показуємо вищі результати, ніж Red Bull.

Але Макс, як і раніше, один з кращих пілотів в історії Формули-1. Тому як гонщик я не став би його виключати. Тим не менш, у нас найкраща машина, найкраща команда – і я впевнений, що ми зможемо втримати перевагу.