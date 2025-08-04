Олег Шумейко

Оскар Піастрі висловився про виступ на Гран-Прі Угорщини. Слова пілота McLaren наводить gpblog.com:

Я тиснув так сильно, як міг. Після того, як я побачив, що Ландо робить один піт-стоп, я зрозумів, що мені доведеться обігнати (його) на трасі, що на цьому треку набагато легше сказати, ніж зробити.

Це був ризик у будь-якому разі. Сьогодні, на жаль, ми були просто не на тому боці. Команда виконала чудову роботу, машина ожила у другій половині гонки. Болід був чудовим протягом усіх вихідних. Дякую команді.

Про спробу обгону на останньому колі:

Я думаю, що мені потрібно було бути ближче хоча б на пару десятих, для чого знадобилася би помилка Ландо.

Я відчував, що це буде мій найкращий шанс. Ніколи не хочеш відтягнути спробу обгону на наступне коло, тоді це ніколи не настане, тому я подумав, що принаймні спробую... Але вийшло не зовсім…

Нагадаємо, що переможцем гонки в Угорщині став Ландо Норріс.