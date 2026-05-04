Смертельне шоу в Колумбії. Монстр-трак на повній швидкості влетів у глядачів (Відео)
Щонайменше троє людей загинули та понад 38 отримали поранення внаслідок аварії
30 хвилин тому
У колумбійському місті Попаян під час автошоу монстр-трак в'їхав у натовп глядачів. За даними видання El Tiempo, загинули щонайменше троє людей, ще понад 38 отримали важкі травми.
Причиною інциденту стала втрата керування — автомобіль прискорився, не зміг загальмувати та вилетів із траси в зону глядачів.
Мер міста Хуан Карлос Муньос Браво заявив:
Це був приватний захід. Сталася механічна несправність, машина виїхала з траси. Автомобіль прискорився, не міг загальмувати.
Наразі триває розслідування технічного стану машини та дій водія.
