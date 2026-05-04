Денис Сєдашов

У колумбійському місті Попаян під час автошоу монстр-трак в'їхав у натовп глядачів. За даними видання El Tiempo, загинули щонайменше троє людей, ще понад 38 отримали важкі травми.

Причиною інциденту стала втрата керування — автомобіль прискорився, не зміг загальмувати та вилетів із траси в зону глядачів.

Мер міста Хуан Карлос Муньос Браво заявив:

Це був приватний захід. Сталася механічна несправність, машина виїхала з траси. Автомобіль прискорився, не міг загальмувати. Хуан Карлос Муньос Браво

Наразі триває розслідування технічного стану машини та дій водія.

Тріумф Mercedes у США. Антонеллі виявився швидшим за пілотів McLaren.