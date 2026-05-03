Тріумф Mercedes у США. Антонеллі виявився швидшим за пілотів McLaren
44 хвилини тому
Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі став тріумфатором Гран-прі Маямі.
Антонеллі випередив на фініші Ландо Норріса з McLaren на кілька секунд. Третю сходинку п'єдесталу в напруженій боротьбі виборов ще один представник McLaren — Оскар Піастрі, якому на останніх колах вдалося обійти пілота Ferrarі Шарля Леклера.
Для італійця це вже третя перемога поспіль у нинішньому сезоні Формули-1. Раніше пілот Mercedes був найкращим на етапах у Китаї та Японії.
Наступний етап чемпіонату світу відбудеться 24 травня, коли пілоти змагатимуться на Гран-прі Канади.
Норріс виграв поул на Гран-прі Маямі, Антонеллі – другий, Ферстаппен замкнув топ-5.
