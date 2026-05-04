Костюк вперше у кар'єрі опинилася в топ-15 рейтингу WTA, Світоліна втратила позиції
Ястремська продовжує своє падіння
6 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 10-ту позицію.
Завдяки перемозі на турнірі WTA 1000 у Мадриді Марта Костюк піднялася на 15-те місце.
Марта вперше в карʼєрі увійшла в топ-15, чим оновила особистий рекорд. До цього найкращою позицією Марти було 16-те місце (у червні 2024 року).
Полька Іга Швьонтек потіснила з топ-3 американку Корі Гауфф.
Рейтинг WTA станом на 4 травня:
1. Аріна Соболенко – 10110;
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8555;
3 (4). Іга Швьонтек (Польща) – 6948;
4 (3). Корі Гауфф (США) – 6749;
5. Джессіка Пегула (США) – 6136;
6. Аманда Анісімова (США) – 5985;
7 (8). Мірра Андрєєва – 4181;
8 (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3722;
9 (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
10. Еліна Світоліна (Україна) – 3530;
...
15 (23). Марта Костюк (Україна) – 2507;
52 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1175;
57 (53). Юлія Стародубцева (Україна) – 1044;
68 (70). Олександра Олійникова (Україна) – 940;
93 (110). Ангеліна Калініна (Україна) – 833;
95 (98). Дар’я Снігур (Україна) – 828;
152 (147). Вероніка Подрез (Україна) – 511;
279 (237). Катаріна Завацька (Україна) – 247;
303. Анастасія Соболєва (Україна) – 214.
Нагадаємо, Костюк виграла другий турнір WTA за два тижні.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05