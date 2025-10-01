Чотириразовий чемпіон світу та пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен розповів про підготовку до етапу Формули-1 у Сінгапурі, який відбудеться з 3 по 5 жовтня. Слова наводить пресслужба команди.

Останні дві гонки склалися для нас дуже вдало. Команда зробила серйозний прогрес, ми знайшли оптимальні налаштування боліда і рухаємося у правильному напрямку.

Втім, ті траси не вимагали високої притискної сили, а Сінгапур суттєво відрізняється і стане справжнім випробуванням. Це фізично важкий етап, де головне — навчитися почуватися комфортно у дискомфортних умовах. Це чудова міська траса, на якій я ще не перемагав, тож у мене залишилися незавершені справи. Нам потрібна максимально сильна командна робота.