«Це буде справжнє випробування». Ферстаппен про Гран-прі Сінгапура
Нідерландець зазначив, що команда зробила великий прогрес у попередніх гонках
близько 5 годин тому
Чотириразовий чемпіон світу та пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен розповів про підготовку до етапу Формули-1 у Сінгапурі, який відбудеться з 3 по 5 жовтня. Слова наводить пресслужба команди.
Останні дві гонки склалися для нас дуже вдало. Команда зробила серйозний прогрес, ми знайшли оптимальні налаштування боліда і рухаємося у правильному напрямку.
Втім, ті траси не вимагали високої притискної сили, а Сінгапур суттєво відрізняється і стане справжнім випробуванням. Це фізично важкий етап, де головне — навчитися почуватися комфортно у дискомфортних умовах. Це чудова міська траса, на якій я ще не перемагав, тож у мене залишилися незавершені справи. Нам потрібна максимально сильна командна робота.
Батько Ферстаппена розповів, у чому сила чотириразового чемпіона Формули-1.