«Це нормально». Хемілтон про напружену комунікацію з Ferrari
Пілот Ferrari визнав, що між ним і командою ще триває «пізнання одне одного»
близько 2 годин тому
Семикратний чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, прокоментував дискусії зі своєю командою щодо стратегії під час нещодавнього Гран-прі Австрії. Слова наводить The Race.
Я думаю, команда просто хотіла безпечно довести гонку до фінішу на третій і четвертій позиціях. І це цілком логічно. Але я сказав: «Послухайте, я не для того приїхав сюди, щоб стартувати четвертим і фінішувати четвертим. Я борюся за кожну можливу перевагу на трасі».
Хемілтон зазначив, що не хотів повторювати стратегію свого напарника і вважав, що команда могла ризикнути.
У фінальному відрізку ми не відчували тиску з боку суперників позаду. Мені сказали, що Шарль [Леклер] усе одно би мене випередив, але я відповів: «А якщо б з’явилася машина безпеки? Ми не втрачали б позицій — ризик був мінімальний».
Пілот також додав, що не прагне ігнорувати команду, але хоче, щоб його думку враховували.
Леклер поділився сумними новинами про болід Ferrari на сезон-2026.