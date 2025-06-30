Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про болід команди на сезону-2026. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Скажімо так, це не найприємніший гоночний болід, на якому я колись їздив, але ми все ще знаходимося на етапі, коли проект є відносно новим. Я сподіваюся, що в найближчі кілька місяців ситуація трохи зміниться, але не секрет, що, на мою думку, правила на наступний рік будуть набагато жорсткішими... ймовірно, пілотам буде менш приємно керувати болідом.

Так що так, поки я не великий шанувальник цього, але так воно і є, і, зрештою, я думаю, що перед нами стоїть складне завдання, і я хотів би, щоб воно максимально відрізнялося від того, що є на даний момент. Але чи це мені подобається? Швидше за все, ні.