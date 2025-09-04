Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025 між пілотами McLaren. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Цей схід з дистанції справді стався для Норріса в невідповідний момент. Це сталося на вирішальній стадії сезону і тепер йому буде дуже непросто. При цьому у випадку з Піастрі ми бачили, як він щоразу парирував атаки Норріса.

Вважаю, що Оскар впевнено контролював перебіг перегонів. Так що боюся, що справа зроблена і питання титулу вирішено на користь Піастрі.