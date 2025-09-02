Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про виступ на Гран-Прі Нідерландів. Слова лідера сезону Формули-1 наводить f1analytic.com:

Очевидно, я радий перемозі. Я контролював гонку, коли це було потрібно. Ландо неймовірно не пощастило наприкінці, проте протягом усієї гонки я відчував, що маю темп, і міг використовувати його, коли потрібно. Це була зовсім інша гонка порівняна з тією, що була рік тому, і я радий виконаній за цей час роботі. Ми намагалися додати, і я задоволений тим, що тепер ми на вершині. Вікенд спочатку здавався важким для нас, але до кваліфікації ми змогли зібрати все воєдино, і в гонці у нас був відмінний темп.

Кілька разів виїжджав сейфті-кар, і це зробило ситуацію трохи гострішою, але ми впоралися, і я гордий нашою командою. Додати вдалося не тільки мені, а й усій команді навколо. Без них це було б неможливо. Це загальна заслуга. Гарний початок другої половини сезону. Буде чудово, якщо ми зможемо зберегти цей темп, але попереду ще довгий сезон.