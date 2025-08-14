Пілот McLaren Ландо Норріс поділився враженнями про роль самовіддачі на результати у гонках. Слова британця наводить f1analytic.com:

Скільки відсотків самовіддачі мені треба? Все може бути по-різному. Цього року були моменти, коли 99%, навіть 95% були б у порядку речей. Деякі мої помилки, допущені на початку сезону, пов'язані зі спробами викластися на 101%. Іноді це виходить чудово, і я починаю думати, що це найкраще, чого можна досягти.

Я дійсно вірю в це, але також (бувають) моменти, коли я маю їхати на 95% або навіть на 90%, і цього все одно достатньо, щоб опинитися на поулі, іноді на другому місці. Я дійсно шкодую, що намагався вичавити з себе максимум на початку сезону.