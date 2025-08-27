«Це буде кінець кар’єри». Екклстоун порадив Ферстаппену залишитися в Red Bull
Колишній керівник Формули-1 не хоче, щоб Макс залишав команду
близько 2 годин тому
Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун вважає, що чотириразовому чинному чемпіону світу Максу Ферстаппену з команди Red Bull не варто розглядати можливий перехід у Ferrari. Слова наводить GPBlog.
Якщо він перейде в Ferrari, це може стати кінцем його кар’єри. Сподіваємося, що цього не станеться. Ферстаппен завжди здатен зробити будь-яку команду командою-переможцем.
Наразі Red Bull займає четверте місце у Кубку конструкторів з 194 очками.
